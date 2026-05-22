Названы гаджеты, которые тормозят развитие речи у детей

Чрезмерное увлечение гаджетами в раннем возрасте может замедлять развитие речи у детей, несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий. О том, как экраны влияют на формирование речевых и коммуникативных навыков, "Газете.Ru" рассказала психолог "СМ-Клиника" для детей Екатерина Масленникова, передает Day.Az.

Как отметила психолог, использование таких гаджетов, как смартфоны и планшеты, может по-разному влиять на развитие речи у маленьких детей. С одной стороны, они открывают доступ к интересным образовательным приложениям и мультимедийному контенту, который может помочь детям учить новые слова и развивать навыки общения. Но, с другой стороны, если дети слишком много времени проводят за экранами, это может снизить количество живого общения с родителями и сверстниками.

"А это, в свою очередь, может привести к задержкам в развитии речи и проблемам с вниманием. Важно следить за цифровой гигиеной. Чтение книг, прогулки на свежем воздухе и творческие занятия помогут создать сбалансированную среду для развития речи. Важно помнить: гаджеты - это инструменты, но они не должны заменять живое общение и активное участие родителей в жизни ребенка", - рассказала Масленникова.

Специалист подчеркнула, что в возрасте двух-трех лет малыши активно учатся говорить, осваивают новые слова и начинают строить простые предложения. В этом возрасте дети учатся не только через пассивное восприятие информации, но и через активное взаимодействие с окружающими - родителями, сверстниками и взрослыми. Общение лицом к лицу, игры, чтение книг и другие формы взаимодействия способствуют развитию не только словарного запаса, но и навыков невербального общения, таких как понимание эмоций и интонаций.

"Когда ребенок проводит слишком много времени за экраном, он может упустить возможности для живого общения. Это может привести к тому, что он будет менее уверенно себя чувствовать в социальных ситуациях, а также испытывать трудности с выражением своих мыслей и эмоций", - предупредила психолог.

По ее словам, понять, что использование гаджетов уже начинает мешать развитию речи, родители могут по ряду ключевых признаков.

Во-первых, если вы замечаете, что ваш ребенок при отсутствии гаджета становится капризным, то это может говорить о недостатке альтернативных способов развлечения. Если он становится менее чувствительным к эмоциям окружающих или не знает, как реагировать на различные эмоциональные состояния, это также может свидетельствовать о влиянии гаджетов.

"Наконец, обратите внимание на то, как ребенок строит предложения. Если он начинает использовать более простые конструкции или часто повторяет одни и те же фразы, это может быть сигналом о том, что он не получает достаточной языковой практики. Важно установить баланс между использованием гаджетов и живым общением, чтобы поддерживать развитие речи и социальных навыков ребенка", - добавила специалист.

В заключение психолог отметила, что цифровая гигиена - это не только про ребенка, но и про семью в целом. Важно находить баланс между использованием технологий и другими видами активности.

"Ответственность родителей заключается в том, чтобы создавать условия для гармоничного развития личности. В семье должен быть установлен четкий распорядок дня, где время на гаджеты сбалансировано с физической активностью, творчеством и общением. Общение с ребенком, совместные игры и чтение книг помогают развивать его речь, эмоциональный интеллект и социальные навыки", - резюмировала Масленникова.