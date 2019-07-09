Один человек получил легкие травмы в результате ДТП с участием военного "Урала".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел 8 июля в Араратской области, на трассе Ереван-Мегри. Машина опрокинулась на бок.

О причинах произошедшего в Минобороны пока не сообщают.