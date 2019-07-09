https://news.day.az/politics/1136289.html В Армении разбился грузовик Минобороны, есть пострадавший
В Армении разбился грузовик Минобороны, есть пострадавший
Один человек получил легкие травмы в результате ДТП с участием военного "Урала".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел 8 июля в Араратской области, на трассе Ереван-Мегри. Машина опрокинулась на бок.
О причинах произошедшего в Минобороны пока не сообщают.
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