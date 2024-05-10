Дата парламентских выборов в Азербайджане может быть перенесена на ранний срок.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, перед выборами ЦИК Азербайджана всегда проводит просветительскую работу.

"В соответствии с законодательством парламентские выборы должны состояться в начале ноября.

Пришло время начать данные мероприятия. На заседании, состоявшемся в минувшие дни, мы даже обсуждали разработку программы повышения осведомленности. После одобрения комиссии, начинается проведение мероприятий. В связи с COP29 сроки выборов могут измениться. При изменении даты выборы могут быть перенесены только на ранние сроки. Мы должны начать срочные меры по повышению осведомленности. Вскоре вы станете свидетелями предпринимающихся шагов", - добавил он.

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