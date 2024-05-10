https://news.day.az/politics/1659172.html В Алматы проходит встреча глав МИД Азербайджана, Армении и Казахстана - ФОТО
В Алматы проходит встреча глав МИД Азербайджана, Армении и Казахстана - ФОТО
В Алматы в преддверии двусторонних переговоров по проекту мирного соглашения министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретились с заместителем премьер-министра Казахстана - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в социальных сетях.
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