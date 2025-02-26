Стало известно место проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

Следующая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии состоится в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Грузии, об этом сказала глава МИД Мака Бочоришвили в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

В министерстве отметили, что в ходе встречи была особо подчеркнута важность Платформы трехстороннего стратегического партнерства Азербайджан-Грузия-Турция.

Кроме того, была отмечена важность проектов газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также Южного газового коридора с учетом концепции "Среднего коридора".