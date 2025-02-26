https://news.day.az/politics/1733188.html Стало известно место проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии Следующая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии состоится в Турции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Грузии, об этом сказала глава МИД Мака Бочоришвили в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Стало известно место проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии
Следующая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии состоится в Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Грузии, об этом сказала глава МИД Мака Бочоришвили в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
В министерстве отметили, что в ходе встречи была особо подчеркнута важность Платформы трехстороннего стратегического партнерства Азербайджан-Грузия-Турция.
Кроме того, была отмечена важность проектов газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также Южного газового коридора с учетом концепции "Среднего коридора".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре