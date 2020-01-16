https://news.day.az/society/1194570.html В Азербайджане за поддельный диплом уволена директор школы
В Азербайджане за поддельный диплом уволена директор школы
В социальных сетях распространилась информация о том, что директор полной средней школы №1 города Евлах Халида Азизова уволена, так как ее диплом был фиктивным.
Сообщается, что диплом был выдан Кировобадским педагогическим институтом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в Минобразования сообщили, что соответствующим указом министра образования Джейхуна Байрамова трудовой договор с Халидой Азизовой был прерван 15 января 2020 года.
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