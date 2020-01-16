В Азербайджане за поддельный диплом уволена директор школы

В социальных сетях распространилась информация о том, что директор полной средней школы №1 города Евлах Халида Азизова уволена, так как ее диплом был фиктивным.

Сообщается, что диплом был выдан Кировобадским педагогическим институтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в Минобразования сообщили, что соответствующим указом министра образования Джейхуна Байрамова трудовой договор с Халидой Азизовой был прерван 15 января 2020 года.