В Азербайджане прошли проливные дожди, выпал снег

В некоторых местах Азербайджана прошли ливни, в Шахдаге выпал снег.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что на большей части территории страны наблюдалась дождливая погода. В некоторых районах осадки носили интенсивный характер. В Шахдаге выпал снег.

6 мая с 19:52 по 19:56 в Кяльбаджарском районе выпал град диаметром 8 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в низменных районах составила до 16 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 12 градусов, в горных районах- до 7 градусов тепла.