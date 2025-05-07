https://news.day.az/society/1750853.html В Азербайджане прошли проливные дожди, выпал снег В некоторых местах Азербайджана прошли ливни, в Шахдаге выпал снег. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Сообщается, что на большей части территории страны наблюдалась дождливая погода. В некоторых районах осадки носили интенсивный характер. В Шахдаге выпал снег.
В Азербайджане прошли проливные дожди, выпал снег
В некоторых местах Азербайджана прошли ливни, в Шахдаге выпал снег.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Сообщается, что на большей части территории страны наблюдалась дождливая погода. В некоторых районах осадки носили интенсивный характер. В Шахдаге выпал снег.
6 мая с 19:52 по 19:56 в Кяльбаджарском районе выпал град диаметром 8 мм.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в низменных районах составила до 16 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 12 градусов, в горных районах- до 7 градусов тепла.
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