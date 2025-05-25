В Ханкенди сегодня впервые пройдут вступительные экзамены

Сегодня в Ханкенди 51 абитуриент сдаст вступительный экзамен по II и III специальностным группам. Это первый экзамен для поступления в вузы, организованный в регионе, освобожденном от оккупации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, экзамен проводится в здании Карабахского университета. Помимо абитуриентов из самого Ханкенди, участие примут также выпускники, проживающие в Шуше, Лачыне, Ходжалы и Агдере.

Кроме того, экзамены в Ханкенди сдадут и выпускники текущего года из школы имени М. Улугбека в Физулинском районе, школы имени М. Мехдизаде в Джебраиле и средней школы села Агалы в Зангилане.

Абитуриенты и их сопровождающие лица получили официальное разрешение на поездку в Ханкенди при условии предоставления экзаменационных документов и удостоверяющих личность бумаг.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч выпускников сегодня сдадут экзамен для поступления в вузы.