Более 50 тысяч выпускников сегодня сдадут экзамен для поступления в вузы

Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены во второй и третий группы специальностей. Впервые после освобождения территорий от оккупации экзамен будет проведён и в городе Ханкенди.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), вступительные испытания охватывают целый ряд городов и районов: Баку, Нахчыван, Гянджа, Шамкир, Агстафа, Газах, Сумгайыт, Абшерон, Шамахы, Мингячевир, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Джалилбад, Масаллы, Куба, Хачмаз - и, что особенно символично, Ханкенди.

Проведение экзамена в Ханкенди - это первая подобная инициатива на освобождённых территориях. Экзамен состоится в здании Карабахского университета. В нём примут участие абитуриенты, проживающие в Ханкенди, а также переселённые в Ходжалы, Агдере, Шушу и Лачын.

Кроме того, выпускники этого года из школы имени М. Улугбека в Физули, школы имени М. Мехдизаде в Джабраиле и средней школы в селе Агалы Зангиланского района также сдадут вступительный экзамен именно в Ханкенди. Всего участие в экзамене здесь примут 51 абитуриент.

Абитуриенты и сопровождающие их родители смогут посетить Ханкенди при наличии соответствующих документов, включая допуск к экзамену и удостоверение личности.

Экзамен стартует в 10:00. Вход в здание будет закрыт в 09:45, опоздавшие не будут допущены. Чтобы избежать скоплений, каждому участнику назначено индивидуальное время прибытия, указанное в его пропуске. Настоятельно рекомендуется придерживаться этого времени.

Всего по стране организовано 213 экзаменационных зданий и 4018 залов. К управлению процессом привлечены 213 главных организаторов, 635 руководителей экзаменов, 5014 наблюдателя, 717 сотрудников пропускного режима и 213 представителей зданий.

Во второй группе специальностей экзамен сдают 25 961 человек, в третьей - 28 286. Общее количество участников - 54 247 абитуриентов.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане обнародованы результаты выпускных экзаменов.