В наши дни большинство людей, услышав слово "тамплиер", думают о плохих парнях из видеоигр Assassin's Creed, или о странном тайном обществе из "Кода да Винчи" Дэна Брауна. Если вы принадлежите к их числу, пришло время изменить свое восприятие.

Рыцари-тамплиеры были вполне реальными, живыми людьми. Как вы скоро узнаете, они начинали как неорганизованная группа, но однажды превратились в мощную и влиятельную силу. Но кто же эти загадочные рыцари? И что привело к неизбежному распаду их ордена?

Итак, Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет десять захватывающих фактов о тамплиерах, которые перевернут ваше представление об этих таинственных рыцарях.

Орден был создан для защиты паломников

После завоевания Иерусалима крестоносцами в 1099 году нашей эры, на Ближнем Востоке внезапно появилось множество христианских паломников, направлявшихся в Святую Землю.

В то время как город находился под некоторой защитой, большая часть окрестностей была неохраняемой, и ничто не мешало бродячим шайкам разбойников охотиться на ничего не подозревающих и беззащитных паломников.

В 1119 году некоторые из рыцарей, сражавшихся в первом Крестовом походе, объединились с благословения Иерусалимского короля Балдуина II, чтобы сформировать орден, который позже стал известен как орден тамплиеров.

Это был орден монашествующих воинов, посвятивших себя защите паломников Иерусалима и соседних королевств.

Скромное начало

Поначалу все складывалось для тамплиеров совсем нелегко. Фактически, на протяжении первых десяти лет существования ордена рыцари испытывали большие трудности с численностью и финансами.

В момент основания в его составе было всего девять рыцарей и еще меньше лошадей, что отразилось в одной из самых известных эмблем ордена тамплиеров, на которой изображены два рыцаря в доспехах верхом на одной лошади.

Лишь в 1129 году римская католическая церковь официально признала орден, после чего тамплиеры стали приобретать популярность далеко за пределами Святой Земли и в конечном итоге превратились во влиятельную организацию, известную во всем христианском мире.

Бедные воины Христа и Храма Соломона

На протяжении долгой истории ордена тамплиеров называли по-разному: просто храмовниками, рыцарями Храма, бедными рыцарями Христа и рыцарями ордена тамплиеров. Однако, оригинальное название гораздо более многословно: "Бедные воины Христа и Храма Соломона".

Это полное название восходит к основанию тамплиеров после первого крестового похода и отражает обет бедности, принятый рыцарями, а также связь ордена с мифическим Храмом Соломона.

Храм Соломона

Храм Соломона был библейским храмом, который, как считается, некогда стоял на храмовой горе в священном городе Иерусалиме, где сегодня находится знаменитый Купол Скалы, а также мечеть Аль-Акса. Когда крестоносцы захватили Иерусалим во время первого крестового похода, они переименовали Аль-Аксу в Храм Соломона.

Они полагали, что мечеть была построена на руинах первоначального храма, а затем предоставили все это место вновь образованному ордену тамплиеров, которые назвали себя в честь храма и использовали его в качестве штаб-квартиры вплоть до окончательного падения Иерусалима под натиском мусульман в 1187 году.

Крестовые походы

Рыцари-тамплиеры сыграли большую роль во время крестовых походов. Превосходное оснащение, боевое искусство и тактика не раз позволили им переломить ход сражения.

Они часто служили стражами для вновь созданных государств на завоеванных крестоносцами землях, помогая защищать паломников, маршруты снабжения и даже восстанавливать фортификационные сооружения.

Тамплиеры помогли добиться победы во многих крупных конфликтах, таких как осада Акры в 1189-1191 гг., битва при Монгизарде в 1177 г., завоевание Дамиетты в 1218-1219 гг.

К сожалению, следует сказать, что они также участвовали в жестоком разграблении Константинополя в 1204 году. Там силы крестоносцев были призваны защищать древний город от захватчиков, но вместо этого они сами разграбили и разрушили город.

Белые мантии

Одной из наиболее характерных особенностей тамплиеров были белые мантии, которые они носили. Все рыцари ордена обязывались носить поверх доспехов белые накидки, украшенные красным крестом во все часы бодрствования. Им даже запрещалось есть или разговаривать между собой без этой одежды.

Вступая в бой, рыцари гордо надевали свои белые плащи, а на лошадей - белые попоны, на которых также был изображен красный крест тамплиеров.

Они никогда не сдавались

У рыцарей-тамплиеров был очень строгий свод правил, касавшихся войны. Одним из самых важных было то, что рыцарь не имел права сдаваться, пока хоть один красный крест реял над полем битвы.

Давая клятву, все тамплиеры добровольно соглашались отдать свою жизнь в случае необходимости, то есть они не имели права сложить оружие, пока все флаги не упали.

В сочетании с их превосходной подготовкой и тяжелыми доспехами, эта бескомпромиссная преданность делала рыцарей-тамплиеров одними из самых грозных противников.

У них не было единого метода боевой подготовки

Нет никаких сомнений, что рыцари ордена тамплиеров были хорошо вооружены и невероятно хорошо обучены. Удивительно, однако, что у них не было никаких установленных правил или стандартов боевой подготовки.

Вероятно, это было связано с тем, что рыцари должны были пройти обучение военному искусству, прежде чем стать тамплиерами. Хотя они и не тренировались вместе, все рыцари должны были владеть мечом, копьем и верховой ездой, а также хорошо разбираться в боевой тактике.

Большинство тамплиеров вовсе не были рыцарями

Хотя основной функцией рыцарей Храма была военная, подавляющее большинство членов ордена вовсе не были рыцарями.

В любое время число настоящих рыцарей не превышало пары сотен, а остальное братство состояло из солдат-пехотинцев и некомбатантов, включая оруженосцев, священников, рабочих и даже женщин.

Тамплиеры пользовались услугами наемников

Рыцари-тамплиеры были вовсе не против наемных армий для поддержки на поле боя.

Особенно во времена крестовых походов тамплиеры, как известно, нанимали подкрепление из туркополов, анатолийской легкой кавалерии и отрядов конных лучников, состоявших из христиан-сельджуков и ближневосточных православных христиан.

Некоторые наемники даже официально присоединялись к тамплиерам в качестве не посвященных в рыцари пеших воинов.

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