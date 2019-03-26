Оператор крупнейшей воздушной гавани ФРГ проинформировал об отмене 54 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за проблем, возникших с программным обеспечением. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, компания Lufthansa отменила 50 рейсов. Произошедшее коснется более 4 тысяч пассажиров.

Уточняется, что из-за неполадок авиадиспетчеры не могут получать данные о типе воздушных судов, их маршрутах, а также о времени их прибытия.