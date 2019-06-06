Правительство Сербии провозгласило в четверг положение стихийного бедствия в стране из-за наводнений, сообщила пресс-служба кабмина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее наводнения, вызванные проливными дождями, привели к режиму ЧС в 12 муниципалитетах в центральной и западной частях Сербии, экстренные службы эвакуировали свыше 300 человек. Уровень воды в пострадавших районах начал опадать, однако в ночь на четверг новые дожди вызвали чрезвычайную ситуацию в муниципалитете Крупань, где под водой оказались 50 жилых домов и школа.

"Правительство Сербии приняло на сегодняшнем заседании решение о провозглашении положения стихийного бедствия из-за обильных осадков, града и разлива рек в этом месяце, которые привели к большому материальному ущербу в некоторых муниципалитетах", - сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что данное решение представляет собой "первый шаг к участию государства в установлении ущерба от наводнений".

Одним из наиболее пострадавших районов стал город Трстеник в центральной Сербии, в районе которого спасатели в четверг обнаружили тело первой жертвы наводнения - шестидесятилетнего местного жителя. В самом муниципалитете подтоплены более 300 жилых домов и построек, три тысячи гектаров сельхозугодий, 13 мостов и 22 километра дорог.

Управление гидрометеорологии Сербии в четверг сообщило о "красном", максимальном уровне тревоги на севере и западе страны в связи с ожидаемыми в ближайшие дни осадками.

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