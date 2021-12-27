Новые случаи заражения COVID-19 в Грузии

В Грузии за сутки выявлены 986 новых случаев заражения коронавирусом, 3 193 человека выздоровели, 71 - скончался, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 19 701 тест на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 925 354, при этом 885 056 человек выздоровели, 13 583 - скончались.

В настоящее время 43 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 070 - на стационарном лечении.

По состоянию на 27 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 502 человека.