Китай выступил против ограничений США в отношении компаний КНР

Министерство коммерции КНР выступило против американского пакета законопроектов, предусматривающего запрет социальной сети TikTok, принадлежащей компании ByteDance, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай выражает крайнее недовольство этим и решительно выступает против этого", - говорится в сообщении на сайте Минкоммерции. Ведомство назвало действия властей США "неприкрытым экономическим принуждением".

Положения из американских законопроектов "игнорируют принципы рыночной экономики и честной конкуренции, а также необоснованно подавляют компании других стран под предлогом "национальной безопасности", указало китайское министерство.

Ведомство призвало Вашингтон уважать озабоченность Китая, его законные права и интересы.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов, объем которого составил $95 млрд. Помимо $61 млрд для Украины, он предусматривает, в частности, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. $8 млрд предназначаются на помощь Тайваню и Индо-Тихоокеанскому региону. Пакет также включает инициативу о возможном запрете в стране TikTok. Законодатели предлагают дать китайской компании ByteDance один год на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США.

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