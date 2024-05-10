В ООН приветствовали широкую поддержку резолюции ГА по Палестине

Организация Объединенных Наций приветствует тот факт, что большое число стран проголосовало в Генеральной Ассамблее (ГА) за резолюцию с рекомендацией Совету Безопасности вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве постоянного члена всемирной организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее ГА ООН проголосовала за предложенный группой арабских стран документ, резолюцию поддержали 143 государства.

"Мы приветствуем факт одобрения этого шага широким представительством Генеральной Ассамблеи", - сказал Хак. Он добавил, что глава всемирной организации и Секретариат ООН примут все необходимые меры для реализации принятого документа.

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