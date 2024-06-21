Норвегия, Финляндия и Швеция договорились создать военно-транспортный коридор

Норвегия, Финляндия и Швеция приняли решение о создании военно-транспортного коридора, который будет проходить через северные территории трех стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и финским президентом Александером Стуббом.

"Сегодня мы договорились о создании военно-транспортного коридора, соединяющего северные территории Норвегии, Швеции и Финляндии", - приводит его заявление портал Barents Observer. По словам премьера, "это позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию".

Лидеры трех стран провели 19-20 июня встречи в городе Бодё на севере Норвегии для того, чтобы обсудить вопросы безопасности и военного сотрудничества.

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