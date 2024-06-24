Египту потребовалась помощь для борьбы с дефицитом бюджета

Всемирный банк (ВБ) сообщил о выделении Египту $700 млн для оказания помощи в преодолении дефицита государственного бюджета. Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении ВБ, цель финансовой поддержки - реализация ключевых реформ, направленных на стимуляцию роста частного сектора, укрепление общей экономической ситуации, решение проблемы дефицита бюджета и переход к экологически ориентированной модели развития. "Реформы, поддерживаемые этой инициативой, - важный шаг на пути к созданию более устойчивой и инклюзивной экономики [Египта]", - приводит пресс-служба организации слова директора ВБ по Египту, Йемену и Джибути Стефан Гимберт.

Страна Ближнего Востока получила денежную помощь в рамках программы финансирования, которую ВБ принял в марте этого года. Проект предусматривает предоставление Египту $6 млрд в течение следующих трех лет. Половина из этих средств пойдет на развитие государственного сектора, другая половина - частного.

Внешнее финансирование стало необходимо египетскому правительству после того, как государство столкнулось с нехваткой иностранной валюты в 2022 году. Это привело к обесцениванию египетского фунта, рекордным показателям роста инфляции, сокращению импорта и спаду общей экономической активности. В марте 2024 года Египту пришлось девальвировать свою валюту, чтобы стабилизировать экономику и привлечь иностранный капитал. Финансовую помощь стране также выделили Международный валютный фонд ($8 млрд), ЕС (7,4 млрд евро) и США ($1,43 млрд - в 2023 году, $1,44 млрд - в 2024 году).

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