Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит войну без разгрома ХАМАС

Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не вернет всех удерживаемых радикалами заложников и не ликвидирует правящее в анклаве ХАМАС, но привержен поддержанному президентом США Джо Байденом предложению по соглашению о перемирии. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, мы не прекратим войну, пока не вернем всех похищенных - 120 заложников, как живых, так и мертвых. Во-вторых, мы не прекратим войну, пока не ликвидируем ХАМАС. Мы привержены предложению Израиля, которое приветствовал президент Байден. Наша позиция не изменилась", - заявил Нетаньяху.

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