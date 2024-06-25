Ассанж освободился из британской тюрьмы

WikiLeaks сообщила, что ее основатель Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш, где находился под стражей с 2019 года, и покинул Великобританию на самолете.

"Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании", - говорится в сообщении организации в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

WikiLeaks также подтвердила информацию американского суда о заключении сделки о признании вины между Ассанжем и прокуратурой США. При этом, по данным организации, она еще не была "официально финализирована".

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