Toyota срочно приостановило производство в Японии

Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor с вечера 28 августа приостановит работу всех своих заводов в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Шаньшань".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

В общей сложности речь идет о 14 сборочных предприятиях. Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, а также из-за задержек в доставке комплектующих в случае перекрытия дорог.

Из-за приближения тайфуна в Японии отменено более 230 авиарейсов. Также предполагается приостановить движение скоростных экспрессов "синкансэн" и перекрыть ряд скоростных дорог, когда тропический шторм достигнет побережья страны. Отменены запланированные на 1 сентября ежегодные общенациональные учения по предотвращению стихийных бедствий.

Сейчас "Шаньшань" находится к югу от острова Кюсю и движется в северо-восточном направлении. Скорость порывов ветра в районе прохождения тропического шторма сейчас достигает 45-60 м/с.

Отметим, что недавно на острове Хоккайдо новый аэропорт Титосэ в Японии временно закрылся из-за пропажи ножниц.

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