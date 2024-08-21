Аэропорт в Японии закрылся

На острове Хоккайдо новый аэропорт Титосэ временно закрылся из-за пропажи ножниц, передает CNN. Из-за этого были задержаны на два часа 200 рейсов и еще около 40 - отменены, передает Day.Az.

По данным издания, инцидент произошел еще 17 августа. Ножницы исчезли из магазина, который расположен в зоне ожидания вылетов внутренних рейсов. Сотрудники службы безопасности предположили, что их могли забрать потенциальные террористы и использовать в качестве оружия.

Вскоре ножницы нашлись, и аэропорт заработал в штатном режиме. Представители воздушной гавани сообщили, что инцидент произошел из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления со стороны пользователей магазина. Они пообещали провести расследование и предотвратить повторение подобного случая.

Ранее аэропорт Кельн/Бонн в Германии приостановил работу из-за проникновения несанкционированных лиц. Злоумышленники вошли в зону прибытия самолетов. Спустя время полеты возобновили на одной из взлетно-посадочных полос.

До этого в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла массовая давка из-за ложного сообщения о бомбе. Панику в зоне паспортного контроля спровоцировал крик одного из пассажиров. Ситуацию удалось урегулировать в течение нескольких минут.

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