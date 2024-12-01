Азербайджанский фигурист завоевал золотую медаль

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завоевал золотую медаль на международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, он принял участие в соревнованиях "Кубок Босфора", проходивших в Стамбуле (Турция) 25-30 ноября.

Спортсмен, представляющий Азербайджан, набрал в короткой и произвольной программе 225,41 балла среди 12 спортсмеов. По итогам выступлений он занял первое место и был награжден золотой медалью.

Азербайджан также представляли Сабина Алиева и Лейли Ахундова.

Лейли Ахундова заняла 26-е место с 106,24 балла, а Сабина Алиева - 27-е со 106,12.