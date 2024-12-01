https://news.day.az/sport/1711865.html Азербайджанский фигурист завоевал золотую медаль Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завоевал золотую медаль на международных соревнованиях. Как сообщает İdman.biz, он принял участие в соревнованиях "Кубок Босфора", проходивших в Стамбуле (Турция) 25-30 ноября. Спортсмен, представляющий Азербайджан, набрал в короткой и произвольной программе 225,41 балла среди 12 спортсмеов.
Азербайджанский фигурист завоевал золотую медаль
Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завоевал золотую медаль на международных соревнованиях.
Как сообщает İdman.biz, он принял участие в соревнованиях "Кубок Босфора", проходивших в Стамбуле (Турция) 25-30 ноября.
Спортсмен, представляющий Азербайджан, набрал в короткой и произвольной программе 225,41 балла среди 12 спортсмеов. По итогам выступлений он занял первое место и был награжден золотой медалью.
Азербайджан также представляли Сабина Алиева и Лейли Ахундова.
Лейли Ахундова заняла 26-е место с 106,24 балла, а Сабина Алиева - 27-е со 106,12.
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