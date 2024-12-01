Трамп выдвинул своего советника на пост главы ФБР

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул своего советника Кэш Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Политик сообщил об этом в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп "Кэш" Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований", - написал Трамп, подчеркнув, что Патель является "блестящим юристом".