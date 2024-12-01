https://news.day.az/society/1711895.html Пожар в общежитии в Сумгайыте, есть пострадавший В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании общежития, в результате которого пострадал один человек. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стала электрощитовая на втором этаже. В результате пожара были повреждены 10 электросчетчиков и выключателей, а также 3 погонных метра кабеля.
Пожар в общежитии в Сумгайыте, есть пострадавший
В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании общежития, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стала электрощитовая на втором этаже. В результате пожара были повреждены 10 электросчетчиков и выключателей, а также 3 погонных метра кабеля.
Во время инцидента пострадал один житель, которого пожарные эвакуировали из задымленной квартиры.
Пожар был своевременно ликвидирован сотрудниками противопожарной службы МЧС, не успев перекинуться на соседние квартиры.
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