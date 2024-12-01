В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании общежития, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стала электрощитовая на втором этаже. В результате пожара были повреждены 10 электросчетчиков и выключателей, а также 3 погонных метра кабеля.

Во время инцидента пострадал один житель, которого пожарные эвакуировали из задымленной квартиры.

Пожар был своевременно ликвидирован сотрудниками противопожарной службы МЧС, не успев перекинуться на соседние квартиры.