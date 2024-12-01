В Китае найден гигантский кратер от удара крупного метеорита

Китайские ученые из Центра передовых исследований высоких давлений и технологий в Шанхае нашли гигантский ударный кратер, оставленный метеоритом миллионы лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Matter and Radiation at Extremes (MRE).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам специалистов, воронка под названием Хайлинь находится в горах Чанбайшань на северо-востоке КНР. Углубление имеет размеры до 1360 метров в поперечнике и 183 метра в глубину.

Ученые предполагают, что удар космического камня вызвал взрыв, сравнимый по мощности с детонацией ядерной бомбы.

След от падения астероида оставался скрыт осадочными породами, из-за чего его заметили совсем недавно.

Исследователи отметили, что пока не знают, когда именно возник кратер Хайлинь, однако это случилось не ранее 20 млн лет назад.

Идеально овальный кратер находится на высоте 900 метров над уровнем моря.

Хотя из-за неустановленных геологических процессов у него отсутствует часть восточного края, остальные его стороны совершенно нетронуты.

Согласно исследованию, яма содержит отложения и фрагменты горных пород, а также свидетельства древнего озера, которое высохло, когда обрушился восточный край.

Ученые добавили, что открытие кратера Хайлинь и других ударных воронок свидетельствует о том, что падения метеоритов такого масштаба могут снова произойти на Земле в будущем.