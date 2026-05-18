"Samarkand İnvest" azərbaycanlı investorlarla əməkdaşlığa hazırdır
Azərbaycan şirkətləri və investorları ilə işləməyə hazırıq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Özbəkistanın "Samarkand Invest" şirkətinin rəhbəri Feyruz Əbilov WUF13 çərçivəsində Trend-ə deyib.
"Bu gün insanın rahat yaşayışı üçün əlverişli şəraitin yaradılması tikinti və şəhərsalma sahəsində ən vacib vəzifələrdən biridir. Buna görə də belə forumlar zəruridir və mütəmadi olaraq keçirilməlidir", - deyə o qeyd edib.
Əbilov həmçinin tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə və qonaqpərvərliyə görə, Azərbaycan hökumətinə təşəkkürünü bildirib.
"Forumun möhtəşəm təşkilinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şəhərdə çox rahat nəqliyyat infrastrukturu var, insanlar mehribandır. Qonaqları qarşılayan və hər zaman köməyə hazır olan könüllülərə xüsusi təşəkkür edirəm. Hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub, burada olmaq mənə çox xoşdur", - deyə o bildirib.
Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlıqdan danışan Əbilov iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb.
"Bu gün Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Biz dünyanın hər yerindən, o cümlədən Azərbaycandan olan şirkət və investorlarla işləməyə hər zaman hazırıq. Artıq həm Özbəkistanda, həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər var və əminəm ki, bu əməkdaşlıq gələcəkdə də inkişaf edəcək", - deyə o əlavə edib.
