Dilimlənmiş qarpız almazdan əvvəl iki dəfə düşünün
İsti yay günlərində sərinləmək istəyənlərin ilk seçimi olan qarpız marketlərdə dilimlənmiş və qablaşdırılmış forması ilə böyük istifadə rahatlığı yaradır. Lakin bu hazır dilimlərin arxasında istehlakçının büdcəsinə, sağlamlığına və dad seçiminə birbaşa təsir edən bəzi kritik məqamlar gizlənir. Bütöv qarpız seçmək əvəzinə kəsilmiş olanlara yönəlmək, əslində ödədiyiniz pulun qarşılığını tam ala bilməməyinizə və qida təhlükəsizliyi risklərinə yol açır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, market rəflərində və ya bazarlarda streç filmlərə bükülmüş, yeməyə hazır qarpız dilimləri gərgin iş qrafikində çalışanlar üçün cəlbedici görünsə də, bu rahatlıq ciddi maliyyə və sağlamlıq risklərini də özü ilə birlikdə gətirir. Marketlər kəsmə və qablaşdırma işçiliyini birbaşa qiymət etiketinə əks etdirdiyi üçün, dilimlənmiş məhsullar bütöv qarpıza nisbətən daha baha başa gəlir. Üstəlik, kəsilmiş meyvələr patogenlərin (bakteriyaların) çoxalması üçün daha açıq mühit yaradır. Meyvənin hava ilə təması və yanlış saxlama dərəcələri, evdə özünüzün kəsdiyi təzə qarpızın təravətini və təhlükəsizliyini itirməsinə səbəb olur.
Hazır dilimlərdə gizlənən təhlükələr və dezavantajlar
Dilimlənmiş qarpızların ən böyük mənfi cəhəti, kəsilmə və qablaşdırma prosesində qida mənşəli xəstəliklərə zəmin hazırlamasıdır. Qarpız az turşulu bir meyvə olduğu üçün bakteriyaların çoxalması üçün çox əlverişlidir. Əgər kəsim zamanı istifadə olunan bıçaqlar və ya lövhələr tam sterilizasiya olunmayıbsa, Salmonella və Listeria kimi təhlükəli bakteriyalar meyvənin daxilinə asanlıqla yol tapa bilər. Bütöv qarpızı evdə kəsmək bu riskləri minimuma endirir.
Dilimlənmiş qarpızların qiymətinə baxdıqda, bütöv qarpızla müqayisədə kiloqram üçün daha yüksək məbləğ ödəndiyi görünür. Marketin meyvəni kəsmək, tumlarını təmizləmək və plastik qablara yerləşdirmək üçün sərf etdiyi zaman və əmək birbaşa sizin cibinizdən çıxır. Sadəcə bir neçə dəqiqəlik əmək qarşılığında marketlər məhsulun qiymətini qat-qat artırır.
Qarpız kəsildiyi andan etibarən hava ilə təmas edir və daxilindəki nəmi sürətlə itirməyə başlayır. Rəflərdə nə qədər müddət gözlədiyi bəlli olmayan dilimlənmiş qarpızlar, o məşhur xırtıldayan və diri quruluşunu itirərək zamanla yumşalır. Meyvənin strukturu pozulduqca dad keyfiyyəti də düşür və ağızda un dadı buraxmağa başlayır.
Hazır dilimlər adətən birdəfəlik plastik qablarda və ya sıx streç filmlərə bükülərək satılır. Bu vəziyyət ambalaj çirkliliyi yaradaraq ətraf mühitə ciddi ziyan vurur. Bütöv qarpız satın aldıqda isə o, öz təbii "qabığı" ilə gəlir və heç bir plastik tullantı yaratmır. Plastik istifadəsini azaltmaq və təbiəti qorumaq üçün bütöv meyvələrə üstünlük vermək ən doğru addımdır.
