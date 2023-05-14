Азербайджан является важнейшим энергетическим партнером для ЕС.

Как передает Day.Az, об этом вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович написал на своей странице в Twitter.

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Марошем Шефчовичем в Брюсселе. Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в области энергетики, процесс увеличения экспорта азербайджанского газа в ЕС, а также сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии.

По итогам встречи Шефчович поблагодарил Президента Ильхама Алиева за "ценный обмен мнениями".