Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах

Мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша - уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Подчеркнув, что сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района, глава государства отметил, что до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах.