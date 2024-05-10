https://news.day.az/officialchronicle/1659254.html Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах
Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах
Мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша - уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.
Подчеркнув, что сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района, глава государства отметил, что до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре