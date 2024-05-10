https://news.day.az/officialchronicle/1659192.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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