Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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