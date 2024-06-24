Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Главе Республики Дагестан Российской Федерации

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил соболезнования Главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову в связи с терактом в Дербенте и Махачкале.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Сергей Алимович,

С чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы.

Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.