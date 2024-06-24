https://news.day.az/officialchronicle/1670166.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Главе Республики Дагестан Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Главе Республики Дагестан Российской Федерации
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил соболезнования Главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову в связи с терактом в Дербенте и Махачкале.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Сергей Алимович,
С чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы.
Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.
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