В Ташкенте началось первое заседание Азербайджано-узбекского Высшего межгосударственного совета

В Ташкенте с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева началось первое заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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