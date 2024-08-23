https://news.day.az/officialchronicle/1683624.html В Ташкенте началось первое заседание Азербайджано-узбекского Высшего межгосударственного совета
В Ташкенте началось первое заседание Азербайджано-узбекского Высшего межгосударственного совета
В Ташкенте с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева началось первое заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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