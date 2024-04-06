Родители Кейт Миддлтон задолжали кредиторам крупную сумму

Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Кэрол и Майкл Фрэнсис, обанкротились и задолжали кредиторам 330 тысяч долларов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Times.

У семьи Кейт есть личный бизнес. Ее родственники на данный момент задолжали почти 330 тысяч долларов.

"Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей", - говорится в статье.

Также указано, что Кейт Миддлтон всегда была близка со своими родителями, они постоянно находятся на связи. Но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что принцессе нужно сосредоточиться на своем здоровье.

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