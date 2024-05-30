Народ Французской Полинезии еще раз почувствовал поддержку Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана заявил член делегации Французской Полинезии, находящейся с визитом в стране, председатель комиссии по контролю за бюджетом и финансами Ассамблеи Французской Полинезии Мауреа Туайахутапу.

"Выражаю благодарность правительству, парламенту Азербайджана, азербайджанскому народу за создание этих условий для Французской Полинезии, моего народа. Есть ожидания от конференции в Баку на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы", и мы верим, что благодаря этой конференции голос народа, пострадавшего от французской колонизации, будет доведен до мировой общественности. На этой конференции мы еще раз почувствовали поддержку правительства Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что в Азербайджан с визитом прибыли руководители и секретари комиссий парламента Французской Полинезии (Mā'OHI Nui), а также руководящий состав правящей партии "Тавини".

Целью четырехдневного визита является рассмотрение возможности установления межпарламентского, экономического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и других сферах.

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы, действующей в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Визит организован в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой 30 апреля текущего года в Венском офисе ООН.

Отметим, что партия "Тавини" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.

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