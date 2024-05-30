КазТрансОйл назвал объем запланированной к транспортировке в направлении Баку нефти в 2024 году

КазТрансОйл (национальный оператор по магистральному нефтепроводу Казахстана) в 2024 году отгрузит в порт Актау для дальнейшего экспорта через Азербайджан 1,5 миллиона тонн нефти.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в КазТрансОйл.

"В 2024 году через порт Актау в направлении Баку (Баку-Тбилиси-Джейхан) планируется транспортировать до 1,5 миллиона тонн нефти", - сказал источник.

При этом, по словам источника, в первом квартале 2024 года через порт Актау в направлении Баку было отгружено 355 тысяч тонн нефти.

Отметим, что по итогам 2023 года погрузка нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей КазТрансОйл составила 3,376 миллиона тонн, в том числе 1,057 миллиона тонн по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан. В целом, в 2023 году Казахстан транспортировал по БТД 1,392 миллиона тонн нефти, что в 5,5 раза больше показателя 2022 года.

Напомним, что в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан".

Кроме того, в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан 11-12 марта "КазМунайГаз" и SOCAR подписали соглашение об увеличении объемов транспортировки нефти по БТД до 2,2 миллиона тонн в год.

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