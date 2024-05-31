ЕС ввел санкции в отношении командования ВС Ирана

Евросоюз в пятницу ввел санкции против главы Минобороны Ирана Мохаммада-Резы Караи Аштиани за якобы помощь России в действиях в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Согласно постановлению, помимо него, в санкционные списки включены еще пять физических и три юридических лица. Среди них, в частности, Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), объединенное командование вооруженных сил Ирана, иранский военачальник Голям-Али Рашид и командующий спецподразделением "Кудс" КСИР бригадный генерал Эсмаил Каани.

Согласно позиции ЕС, "Россия использует БПЛА иранского производства" в Украине.

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