Опыт и поддержка Азербайджана имеют для нас важное значение.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана сказал генеральный секретарь партии "Tavini Huiraatira" Виктор Маматуайахутапу, находящийся с визитом в Азербайджане.

По его словам, сегодня некоторые вопросы не могут быть решены в одиночку.

"Поэтому мы начали диалог с Азербайджаном, с Бакинской инициативной группой. Здесь говорится на такие темы, по которым Азербайджан уже нашел решение. Мы приехали сюда, чтобы услышать мнение Азербайджана и обменяться мнениями. Поддержка Азербайджана очень важна для нас, и мы благодарим вас за это. Мы благодарим Азербайджан за то, что он дал нам возможность высказать свое мнение и донести наш голос до международной общественности", - сказал генеральный секретарь партии.

Отметим, что партия "Tavini Huiraatira" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.

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