Sita расширяет портфолио с запуском технологий для морского транспорта

Проект SmartSea, запущенный в партнерстве с Columbia Shipmanagement, откроет сектору морских перевозок доступ к инновационным решениям SITA

SITA, ведущий поставщик ИТ-решений для авиационной отрасли, запускает SmartSea - первую компанию, способную изменить индустрию морских перевозок посредством внедрения высоких технологий, аналогичных тем, что уже преобразовали воздушный транспорт. Запуск отмечен подписанием первого соглашения - с Columbia Shipmanagement (CSM), поставщиком услуг в сфере морского транспорта и судового менеджмента. CSM станет первым клиентом SmartSea и получит возможность существенно модернизировать производственные процессы путем интеграции передовых технологий.

Такой стратегический шаг позволит SITA стать драйвером трансформации индустрии морских перевозок, устранить существующие ограничения, упростить процессы и повысить эффективность и доходность операций по всей стоимостной цепочке.

Располагая 75-летним опытом, SITA обслуживает 95% направлений международных авиаперевозок и является поставщиком услуг для более 2500 авиакомпаний, аэропортов, операторов наземного обслуживания и государственных органов управления. Более 70 правительств и все страны "Большой двадцатки" доверяют решениям SITA, а 85% авиапассажиров во всем мире пользуются разработками SITA в области трансграничных цифровых услуг. Трансформация авиационной отрасли в ее нынешний вид - бесспорная заслуга SITA, что является показателем потенциальной ценности вклада компании в развитие морского сектора.

Экспансия SITA в морские перевозки свидетельствует о желании и способности дать толчок цифровым инновациям в индустрии. С позиции внедрения технологий авиатранспортная отрасль развивается с опережением примерно на 10-15 лет. Поскольку сфера морских перевозок сталкивается с аналогичными вызовами, она может существенно эволюционировать за счет решений, разработанных для воздушного транспорта. И морской, и авиационный секторы работают в сложной и жестко регулируемой глобальной экосистеме. Они обладают капиталоемкостью, в значительной степени зависят от систем передачи данных и связи и при этом сталкиваются со схожими требованиями в вопросах устойчивого развития. Более того, порты и судовые терминалы имеют сходные задачи и возможности: суда требуют ремонта и технического обслуживания так же, как и самолеты, им аналогичным образом необходимо эффективно управлять экипажами, пассажиропотоком, обработкой багажа и грузоперевозками в условиях ограниченных бюджетов.

"SITA совершает смелый шаг в сектор морского транспорта. Здесь наше многолетнее лидерство в авиации может способствовать преодолению экономических трудностей, проблем с пропускной способностью, а также позволит повысить безопасность и открыть новые источники прибыли для всех участников индустрии", - подчеркнул генеральный директор SITA Дэвид Лаворель. "Мировая морская отрасль играет жизненно важную роль в содействии экономическому росту, развитию глобальных связей и человечества в целом. Стимулируя международную торговлю и технологические инновации, создавая рабочие места, отрасль вносит свой вклад в повышение уровня жизни и экономическое процветание. Используя бесценное межотраслевое взаимодействие и широкий международный охват, мы имеем возможность сотрудничать с такими компаниями, как Columbia Shipmanagement и выводить их операционную деятельность на новый уровень. Это важный этап, который демонстрирует нашу способность произвести революцию в сфере сквозных технологий для путешествий, независимо от вида транспорта".

SmartSea имеет все преимущества, чтобы произвести значимые изменения в цифровой экосистеме морского транспорта, предлагая индустрии комплексные инновационные решения и внедряя продукты, которым доверяет подавляющее большинство представителей сферы авиаперевозок.

Как отметил генеральный директор SmartSea Джулиан Пантер: "Запуск SmartSea и наше первое соглашение с CSM знаменуют поворотный момент как для SITA, так и для цифровизации морской отрасли в целом. Сектор предпринимает серьезные попытки догнать автомобильную и аэрокосмическую отрасли, и участие SITA значительно ускорит этот процесс. SmartSea станет платформой, которая привнесет новейшие технологии SITA из авиации в морские перевозки".

Генеральный директор Columbia Group Марк О'Нил добавляет: "Я безмерно рад возможности работать со SmartSea, которая внедряет свой обширный опыт и передовые авиационные технологии в морской транспорт. Сотрудничая со SmartSea, мы сможем предложить участникам индустрии интегрированное решение для ИТ-систем берегового и судового базирования, которое значительно повысит их эффективность, безопасность и стабильность. Использование подобных технологий повлечет кардинальные перемены в индустрии и поспособствует ее цифровизации, приведя в соответствие с другими технологичными отраслями".

SITA видит возможность для внедрения технологий, которые уже сегодня позволяют авиакомпаниям, аэропортам и правительствам обеспечивать высокий уровень обслуживания пассажиров и при этом эффективно управлять производственной деятельностью. Опираясь на достигнутый прогресс в авиации, SmartSea будет использовать опыт SITA и отраслевое лидерство CSM для продвижения инноваций, а также для повышения эффективности и устойчивости морских операций.

https://youtu.be/CtsPIpR8VjE