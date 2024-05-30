Главы МИД Ирана и Армении провели телефонный разговор

Тегеран привержен поддержанию безопасности и стабильности на Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Иран [сохраняет] приверженность играть эффективную роль в поддержании безопасности и стабильности на Кавказе", - приводятся слова Багери Кани на сайте внешнеполитического ведомства исламской республики.

Глава иранской дипломатии также подчеркнул готовность Тегерана к реализации договоренностей, достигнутых погибшими при падении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном.

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