В Баку торжественно отметили 80-летие Классической гимназии №160

В жизни Классической гимназии №160 знаменательное событие. Учебное заведение, хорошо известное своими традициями, педагогами и выпускниками, отмечает 80-летие.

Как сообщает Day.Az, торжественное мероприятие в Баку, посвященное юбилею Классической гимназии №160, посетили видные общественные деятели, учителя, выпускники гимназии разных лет, среди которых представители различных сфер, добившиеся больших успехов и высот в своей деятельности. Они с большой теплотой вспоминали школьные годы, любимых педагогов и одноклассников.

Выступая на юбилейном вечере, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Фаталиева отметила, что каждый юбилей заставляет задуматься.

"И сегодня я думаю, что и каждый из нас задумается о том, что для нас означает цифра 160. Я думаю, что она ассоциируется у нас не только с местом, где мы получили образование, получили знания, но это вышло за пределы географии, вышло за пределы возрастов и людей вне зависимости от возраста, от места проживания, от национальности. Всех объединяет 160", - сказала она.

Юбилейное мероприятие прошло в очень теплой, дружеской атмосфере. Оно было наполнено улыбками, памятными воспоминаниями, долгожданными встречами. Многих выпускников захлестнули смешанные чувства - легкая грусть, ностальгия и глубокая радость от встречи с близкими людьми. Кстати, у некоторых бывших выпускников навернулись слезы на глазах, когда звучал школьный звонок.

На мероприятии выступила заслуженный учитель, бывший директор Классической гимназии №160 Фаина Алекперова, которая поприветствовала всех, кто пришел на этот большой праздник по случаю юбилея гимназии.

Фаина Алекперова отметила, что в гимназии есть традиция - на "последнем звонке" передавать символический ключ от одного выпуска другому. Но на торжественном мероприятии она передала символический ключ директору школы Гюльнаре Мустафаевой.

"В 160-й есть человек, который в моей судьбе, в моей жизни сыграл очень большую роль, очень важную роль. И мне кажется, для всех присутствующих в зале этот человек очень важен по жизни. Это Алекперова Фаина Эммануиловна", - сказала Гюльнара Мустафаева.

На юбилейном вечере были представлены музыкальные и танцевальные номера, много рассказано об успехах учебного заведения и его учеников. Были продемонстрированы видеоролики, в которых выпускники отмечают, что не теряют связь с родным и любимым учебным заведением. В этот вечер все выпускники и учащиеся с гордостью повторяли "Я из 160-й!".

Классическая гимназия №160 действует с 1943 года как полная средняя школа. В деятельности гимназии отражены как традиции, так и современность. В настоящее время в 71 классе на азербайджанском и русском языках обучаются более 2400 учащихся, представители около 30 национальностей.