В Испании оштрафовали на €150 млн четыре лоукостера

Министерство потребления, по социальным правам и повестке дня до 2030 года Испании оштрафовало на €150 млн четыре бюджетные авиакомпании за взимание платы за провоз ручной клади. Об этом сообщила ассоциация Facua, занимающаяся защитой прав потребителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, речь идет об испанских перевозчиках Vueling и Volotea, а также о британской авиакомпании EasyJet и ирландском лоукостере Ryanair. Отмечается, что штраф был наложен "за взимание дополнительной платы с пассажиров, перевозящих ручную кладь в салоне самолета". По данным радиостанции Cadena SER, это крупнейшая санкция за действия в отношении клиентов, которую когда-либо применяли испанские власти.

Помимо ситуации с провозом ручной клади, штраф также наложен за другие неправомерные действия. В частности, за плату за выбор места при путешествии с иждивенцем, за запрет на оплату наличными при покупке билетов в аэропортах и за "нехватку прозрачности в договорной информации" о ценах, что затрудняет возможность сопоставить предложения.

Разбирательства были начаты летом 2023 года после жалоб, полученных от различных организаций.

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