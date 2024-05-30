О преступлениях без наказания: покровители Армении создают опасный прецедент

Автор: Акпер Гасанов

Не должно быть преступлений без наказания. Очевидная, казалось бы, истина. Но в реальности мы часто видим совсем иное. А именно нежелание, неспособность той или иной страны признавать совершенные ею преступления. Армения, которая сейчас активно пытается изображать миролюбие, является примером именно такого государства- она не признает все совершенные ею чудовищные преступления.

Одним из самых кошмарных в череде которых является Геноцид в Ходжалы. Это чудовищное преступление против человечности признали 15 стран мира и множество международных организаций. Но, он не признан со стороны США, России и Франции. То есть, со стороны государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая изображала из себя "справедливого арбитра" в армяно-азербайджанском конфликте. В реальности же это было совсем не так. Эти страны никак не помогли торжеству международного права. Азербайджан самостоятельно восстановил свою территориальную целостность.

И Ходжалы, где был совершен Геноцид против мирного азербайджанского населения, был освобожден в результате однодневной контртеррористической операции в сентябре прошлого года. И что вы думаете? Против Азербайджана, который действовал в рамках Устава ООН, началась гнусная кампания очернения. Во главе которой стояла и стоит до сих пор макроновская Франция.

Сенат которой принял огромное число анти-азербайджанских резолюций, города которой "братались" со временно оккупированными территориями Азербайджана. При этом, Сенат Франции даже не стал рассматривать вопрос признания Геноцида в Ходжалы, свидетели которого могут рассказать французской аудитории правду. Но, мы видим, что официальный Париж не готов ее слышать. Он предпочитает жить в парадигме лжи об Азербайджане, продолжая отрицать преступления, совершенные Арменией.

На этом фоне не удивительно, что и сама Армения не готова пойти по пути признания своей вины за совершенные ею преступления. Именно на это обстоятельство обратил внимание Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будучи в освобожденном Ходжалы. "Армения сама должна признать это, сама должна извиниться перед нами. Только сделав это, нынешнее руководство Армении, возможно, сможет хоть немного смыть грехи этих дикарей, вандалов и кровопийц. Если оно этого не сделает, то, думаю, сама Армения никогда не сможет подняться на ноги. Прежде всего, Армения сама должна признать эту трагедию, это преступление, военное преступление", подчеркнул глава нашего государства.

Пойдет ли на этот шаг премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого есть возможность свалить все на своих предшественников- на Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна? Вряд ли. А тем временем, весь мир до сих пор вспоминает поступок Вилли Брандта, который стал первым канцлером ФРГ, который приехал в Польшу. Утром 7 декабря 1970 года Брандт возложил венок к мемориалу, посвященному восстанию в Варшавском гетто. Он склонил голову, а затем встал на колени на холодный гранит. Он простоял на коленях 30 секунд, но эти полминуты стали одним из самых значительных и самых знаменитых событий новейшей истории Европы.

Увы, ничего подобного не приходится пока ждать от руководителей Армении. Они ведь и "голубями мира" стали лишь после победы Азербайджана в 44-дневной войне, после блестяще проведенной в сентябре прошлого года контртеррористической операции в Карабахском экономическом регионе. А ведь на совести Армении есть и множество иных чудовищных преступлений.

Азербайджан в результате почти 30-летнего конфликта и оккупации его земель Арменией страдает от проблемы загрязнения своих территорий минами и входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, около 12 процентов территории страны загрязнено 1,5 миллионами мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день 361 наш гражданин, большинство из которых являются гражданскими лицами, стал жертвой мин, 68 из них погибли и 293 получили тяжелые ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан, в том числе 358 детей и 38 женщин. Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин - отказ Армении предоставить точные карты мин, зарытых ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения. С 2020 по 2023 годы на территории Азербайджана были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км, вновь были установлены мины. Ответственность за это ложится на Армению", - отмечается в обращении.

Это поистине чудовищные цифры, ужасающая статистика преступлений, за которые Армения так и не понесла наказания. Не понесла потому, что на нее не оказывают давления ведущие мировые державы. Что, в свою очередь, является показателем их следования пресловутым "двойным стандартам". По сути, все эти страны пытаются доказать, что преступления без наказания возможны. И это - пример того, когда создается позорный прецедент.