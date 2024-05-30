Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как мы сообщали ранее, служба внешних связей Евросоюза выступила с предвзятым заявлением в адрес Азербайджана. Суть заявления - защитить людей, которые занимаются контрабандой, хотят развалить страну и ищут зарубежные источники финансирования для организации беспорядков. В настоящее время эти люди находятся в тюрьме, и Служба иностранных дел ЕС добивается их освобождения.

Но почему эти люди важны для Службы иностранных дел Евросоюза?

Понятно, что различные политические силы в мире имеют свои интересы. Особенно в мире, разделенном в результате российско-украинской войны, эти интересы выходят на первый план.

Конечно, этим политическим силам нужны люди для выполнения своих задач в регионе, на который они хотят влиять.

Поскольку Азербайджан расположен в одном из наиболее стратегически важных регионов мира, он находится в центре внимания западных организаций.

Сеть, созданная Западом в Азербайджане и других странах, представляет собой механизм вмешательства во внутреннюю жизнь стран и достижения собственных желаний, когда это необходимо. Эта сеть действовала нелегетимно и незаконно перевела в Азербайджан большую сумму средств из западных фондов. Часть была использована по назначению, а другая часть была расхищена.

Поскольку официальный Баку заранее предсказал события, он сорвал планы этих сил.

Другими словами, люди, которых сейчас защищают европейские организации, являются, как говорится, их "свои люди".

Эти организации обеспокоены тем, что потеряли влияние на внутреннюю общественно-политическую жизнь Азербайджана, и по этой причине заинтересованы в освобождении заключенных.

План Запада в Грузии

Хотя европейские государства не смогли закрепиться в Азербайджане, в некоторой степени им удалось это сделать в Грузии.

Ориентированные на Запад СМИ и НПО достаточно сильны, чтобы создать внутренний конфликт в этой стране. В этом причина нынешней нестабильности в Грузии.

Западу удалось запутать не только Грузию, но и Сирию, Ливию, Йемен и другие страны Ближнего Востока посредством "своих людей". В настоящее время основной причиной неразберихи в упомянутых странах являются провокационные действия политических группировок, желающих прийти к власти при поддержке Запада.