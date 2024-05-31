В Иране не менее 37 граждан хотели претендовать на пост президента

По меньшей мере 37 человек хотели выдвинуть свои кандидатуры на пост президента Ирана, но условиям соответствовали лишь семь. Об этом сообщил глава избирательного штаба исламской республики Мохаммад Таги Шахчераги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня второй день регистрации кандидатов. На данный момент штаб посетили 37 человек, которые хотели зарегистрироваться, но условиям соответствовали лишь семь кандидатов", - указал глава иранского избиркома в эфире телеканала IRIB.

Он также попросил желающих не откладывать свой визит, так как в последние дни, отведенные для регистрации участников, ожидается большой ажиотаж. "Срок для подачи кандидатуры на пост президента окончится в понедельник в 18:00 (18:30 по бакинскому времени) и продлеваться не будет", - добавил Шахчераги.

Ранее для участия в президентских выборах зарегистрировались экс-глава Меджлиса (парламента) Али Лариджани, представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, два действующих депутата иранского парламента Мохаммад Сабагиян и Аббас Могтадаи, а также три экс-парламентария Мустафа Кавакбиян, Годрат Али Хашемтиян и Махмуд Ахмади Бигаш.

В четверг в 08:00 по местному времени (08:30 по бакинскому времени) началась регистрация кандидатов на 14-е президентские выборы. Она продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации претендента посту президента страны. Окончательный список участников опубликуют 11 июня.

19 мая в провинции Восточный Азербайджан на севере Ирана потерпел крушение вертолет с президентом Эбрахимом Раиси на борту. Вместе с ним летели глава МИД и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!