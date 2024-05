В Баку прошел весенний фестиваль "Force of Love"

C 24 по 26 мая в арт-пространстве Space_13 состоялся фестиваль "Force of Love", подаривший жителям и гостям нашего города незабываемый праздник, сообщили Day.Az в журнале NARGIS.

Главной целью фестиваля было создать возможность собраться вместе с семьей, детьми и друзьями, получить массу впечатлений и весело провести время.

В первый день фестиваля прошли мастер-классы по живописи на холсте, изготовлению и декорированию мыла, робототехнике, гончарному делу, дизайну эко-сумок, изготовлению парфюмов, сборке чая, украшению тарелок, посадке цветов и зумбе.

Во второй день фестиваля гости с удовольствием поучаствовали в мастер-классах по растяжке, рисованию кофе, изготовлению бумажных кукол, росписи на тарелках, росписи стекла и витражам, бачате и мастер-классу по чаю.

Главный редактор журнала NARGIS и идейный вдохновитель фестиваля "Force of Love" Ульвия Махмуд провела мастер-класс по живописи Still Drawing, также состоялись мастер-классы по граффити на футболках от Becausenever (Тогрул Магеррамли) и экологический мастер-класс "Zero Waste" от Фирузы Султанзаде.

Центр развития культурных и творческих индустрий при министерстве культуры Азербайджанской Республики, при поддержке которого проходило мероприятие, пригласил всех желающих воплотить свои мечты в реальность и продемонстрировать свои таланты в области музыки, танца, театра, юмора, дизайна, архитектуры, искусства моды, мастерства и изобразительного искусства, кино, видео, фото, литературы, издательского дела, телевидения, радио и рекламы, игр и креативных технологий.

Центром были организованы занятия "Cultech" (стартапы в области культуры), "GameTech" (игровые технологии) и мастер-класс по скетчингу, были выставлены работы Ахмеда Набиева и бренда Atide.

В рамках фестиваля также были представлены работы молодых фотографов сообщества "f37 Union".

Помощь в организации мастер-классов была предоставлена со стороны Республиканского Центра развития детей и молодежи при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Жители и гости нашего города, посетившие фестиваль в эти дни, воспользовались возможностью приобрести произведения искусства, книги, фотографии, винтажные украшения, виниловые пластинки, товары для дома и красоты, одежду, винтажные сумки и многое другое, а также попробовать всевозможные угощения и напитки.

Всего фестиваль посетило около 3000 человек.

26 мая состоялась художественная часть мероприятия. На сцене арт-пространства Space_13 выступили стендап-комики - сценарист проектов "Comedy Club", "ХБ", "Наша Раша", автор команды КВН "Парни из Баку" Джавид Гурбанов и режиссер, сценарист, писатель, редактор, участник клуба знатоков "Что? Где? Когда?" Роман Оркодашвили. Вечер завершился музыкальным сетом от Becausenever.

