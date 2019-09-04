Молодое поколение, привыкшее к комфортным дорогам, зеленым полосам вдоль пригородных трасс, архитектурным оградам по обочинам магистралей и радующей глаз панораме пригородов азербайджанской столицы, ничего не знает о том, как эти территории выглядели еще двадцать лет назад.

Возьмем хотя бы нынешнее аэропортовское шоссе, район вокруг станции метро "Кероглу" и Бакинского олимпийского стадиона. Кто помнит, сможет оценить невероятную разницу между тем, что было и что мы имеем на сегодняшний день.

Направляясь в аэропорт или приморские поселки, приходилось лицезреть унылую серость, нефтяные лужи, наползающие на дорогу, заболоченную степь в желтых пятнах химических отходов, полуразрушенные постройки. Еще непригляднее выглядели подступы к Баку из самолета, когда из иллюминатора взору открывалась неприглядная, почти постапокалиптическая картина.

А помните, как черные воды озера Беюк Шор разъедали дорогу к аэропорту? Грунтовые воды наполняли озеро и уровень его постоянно рос, то и дело прорывая строящиеся против напора дамбы и угрожая затопить дороги вплоть до Сабунчинского круга. Беюк Шор было не только замазучено, водоем был превращен в место сброса промышленных и канализационных вод.

Если уйти еще немного дальше в историю, то можно узнать, что экологические проблемы озера начала зарождаться в 1866 году, когда вблизи Беюк Шор был построен первый в Азербайджане резервуар для хранения и выпуска нефти. В 1929 году в озеро по каналу из Кешля стекались нефтепромышленные воды. А уже во второй половине прошлого века начался сброс бытовых и промышленных вод. Видимо, на замазученный водоем махнули рукой.

Не в силах справиться с загрязнением водоема, начали подумывать о его полном осушении. К счастью, эти планы не осуществились, а в 2014 году было издано президентское распоряжение об управлении и использовании озера Беюк Шор. Была проделана гигантская работа, вывезены миллионы кубометров загрязненного грунта, тысячи тонн мусора, изменены маршруты проходящих здесь нефтепроводов. Результат этой работы мы можем лицезреть сегодня.

Для того, чтобы в полной мере осознать, как изменился Баку, побывайте на этом озере. По оценкам экспертов, некогда это крупнейшее озеро Абшерона признавалось самым безвозвратно загрязненным в мире. Трудно в это поверить, прогуливаясь по благоустроенному беюкшорскому бульвару. Но это не сон, чудо действительно свершилось, и сотворено оно было руками людей.

Открытие бульвара у озера Беюк Шор состоялось 22 мая 2015 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Длина расположенной вдоль берега прогулочной зоны составляет 2500 метров. Общая площадь работ по благоустройству превышает 15 гектаров. Здесь построены спортивная и детская игровая площадки, беговые и велосипедные дорожки, а также посажены тысячи деревьев и декоративных кустарников. На некотором расстоянии от берега установлен комплекс фонтанов, которые не только разуют глаз посетителей, но и улучшают качество воды в озере, обогащая его кислородом. Качество и уровень воды контролируются специальными системами. А для предотвращения повторного загрязнения озера построена дамба длиной 1570 м.

Бульвар начинается сразу за Бакинским олимпийским стадионом. Попасть сюда, на первый взгляд, сложновато без автомобиля, но на самом деле это не так. До озера можно дойти пешком. Главное выйти правильно из метро и сразу попадете в подземный тоннель, который выведет вас в сторону стадиона. Идти к беюкшорскому бульвару пешком даже интереснее, потому что можно по пути ознакомиться с территорией, лицезреть зеленые лужайки, созданную здесь спортивную инфраструктуру и главное - сам грандиозный олимпийский стадион.

Беюкшорский бульвар - небольшой, и сравнивать его с бакинским приморским неправильно. Но этот приозерный парк очень уютный, и тут на небольшой территории есть все, что нужно для отдыха. Есть детская площадка, тренажеры, много зелени.

Что важно - работы тут продолжаются. У кромки воды строится оригинальная набережная, которая, по всей видимости, будет схожа со спускающимися к воде булыжными террасами бакинского бульвара. Местные старожилы не скрывают слез, говоря о том, что на озере впервые за многие десятилетия появились птицы. Пару лет назад тут даже видели пеликанов...

Одним словом, на Беюк Шор стоит побывать. Думается, что с расширением инфраструктуры этот парк сможет конкурировать с парками столицы. Еще бы пропустить поблизости пару автобусных маршрутов для большего удобства посетителей - и все.

Так что в ближайшие выходные советуем сесть на метро и доехать до станции "Кероглу". Не пожалеете.

Лала Мамедова

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