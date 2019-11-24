https://news.day.az/society/1178738.html Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибшие
На участке автомагистрали Баку-Газах у села Атакишилер Кюрдамирского района Азербайджана произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ГАЗ-2410, управляемый Мехманом Сурхай оглу Ахмедовым, столкнулся с грузовой машиной марки "КамАЗ".
В результате аварии на месте происшествия погибли водитель ГАЗ и его пассажир Вугар Ариф оглу Ибадов.
Причины ДТП выясняются.
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