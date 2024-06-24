В Зангилане стартовал Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО
В Зангилане стартовал Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в Зангиланском конгресс-центре при совместной организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и Национального форума НПО Азербайджана
В форуме принимают участие представители около 200 действующих в Азербайджане неправительственных организаций, представители СМИ, общественные деятели.
На мероприятии пройдут панельные обсуждения на темы "НПО Азербайджана: результаты и цели", "Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении", "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".
Форум продлится два дня.
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