В Зангилане стартовал Форум сотрудничества НПО Азербайджана

В Зангилане стартовал Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в Зангиланском конгресс-центре при совместной организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и Национального форума НПО Азербайджана

В форуме принимают участие представители около 200 действующих в Азербайджане неправительственных организаций, представители СМИ, общественные деятели.

На мероприятии пройдут панельные обсуждения на темы "НПО Азербайджана: результаты и цели", "Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении", "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".

Форум продлится два дня.

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