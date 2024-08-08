Ozon начал продавать товары в Азербайджане

Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи для жителей Азербайджана - это шестая страна СНГ, где компания развивает свой бизнес.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

"Ozon открыл продажи в Азербайджане. Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 30 млн товаров различных категорий - от электроники до товаров для красоты и здоровья", - рассказали в компании.

Пользователи могут получить свои покупки в пунктах выдачи заказов партнеров.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время ассортимент товаров, доступных к заказу в Азербайджане, будет расширен более чем в 10 раз.

Кроме того, Ozon планирует развивать в стране логистическую инфраструктуру - складские комплексы, собственную службу доставки и сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов по франшизе.

В дальнейшем компания также планирует привлечь к продажам на платформе местных предпринимателей и запустить поток товаров из Азербайджана в Россию и другие страны СНГ.

Директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон отметил, что Азербайджан входит в число наиболее динамично развивающихся стран по темпам роста электронной торговли.

"Мы уверены, что наш маркетплейс <...> в перспективе станет платформой для развития местных предпринимателей", - сказал Сапон, слова которого привели в компании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!