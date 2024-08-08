Ozon начал продавать товары в Азербайджане
Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи для жителей Азербайджана - это шестая страна СНГ, где компания развивает свой бизнес.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.
"Ozon открыл продажи в Азербайджане. Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 30 млн товаров различных категорий - от электроники до товаров для красоты и здоровья", - рассказали в компании.
Пользователи могут получить свои покупки в пунктах выдачи заказов партнеров.
В пресс-службе отметили, что в ближайшее время ассортимент товаров, доступных к заказу в Азербайджане, будет расширен более чем в 10 раз.
Кроме того, Ozon планирует развивать в стране логистическую инфраструктуру - складские комплексы, собственную службу доставки и сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов по франшизе.
В дальнейшем компания также планирует привлечь к продажам на платформе местных предпринимателей и запустить поток товаров из Азербайджана в Россию и другие страны СНГ.
Директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон отметил, что Азербайджан входит в число наиболее динамично развивающихся стран по темпам роста электронной торговли.
"Мы уверены, что наш маркетплейс <...> в перспективе станет платформой для развития местных предпринимателей", - сказал Сапон, слова которого привели в компании.
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