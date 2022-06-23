Четыре победы азербайджанской борьбы в Риме

Сегодня в Риме стартовал Мемориал Маттео Пелликоне по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первый день на старт вышли борцы греко-римского стиля.

Азербайджан представляли Эльданиз Азизли, Мурад Мамедов, Нихат Мамедли (все - 60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Ариф Нифтуллаев, Мурат Локьяев (оба - 97 кг), Сабах Шариати, Бека Канделаки (оба - 130 кг). Они завоевали восемь наград.

М.Мамедов, Т.Мамедов, Джафаров и Аббасов стали чемпионами, Азизли и Шариати проиграли в финале, Мамедли и Канделаки стали третьими.

